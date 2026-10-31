Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişteki başarılarımızın yeni buluşlarla, yeni eserlerle devam ettirilmesini çok kıymetli buluyorum. Gençlerimizin de sizleri örnek alarak ileride çok daha iyi işler başaracağından şüphe duymuyorum" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişteki başarılarımızın yeni buluşlarla, yeni eserlerle devam ettirilmesini çok kıymetli buluyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişteki başarılarımızın yeni buluşlarla, yeni eserlerle devam ettirilmesini çok kıymetli buluyorum. Gençlerimizin de sizleri örnek alarak ileride çok daha iyi işler başaracağından şüphe duymuyorum" dedi.
Kaynak: İHA