Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişteki başarılarımızın yeni buluşlarla, yeni eserlerle devam ettirilmesini çok kıymetli buluyorum. Gençlerimizin de sizleri örnek alarak ileride çok daha iyi işler başaracağından şüphe duymuyorum" dedi. - Son Dakika