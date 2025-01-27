Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genç mühendislerimizi gördükçe göğsümüz kabarıyor. Türk savunma sanayii sizlerin omuzlarında yükselecek" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genç mühendislerimizi gördükçe göğsümüz kabarıyor. Türk savunma sanayii sizlerin omuzlarında yükselecek"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genç mühendislerimizi gördükçe göğsümüz kabarıyor.

27.01.2025 17:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genç mühendislerimizi gördükçe göğsümüz kabarıyor. Türk savunma sanayii sizlerin omuzlarında yükselecek"

-"Ülkemizde eğitim gören Suriyeli öğrenciler şu an bakan olarak, akademisyen olarak kendi halklarına hizmet ediyor"

- "Gençlik ve spor tesislerinin sayıları 4 bin 456'ya yükselttik. Yerli ve milli teknoloji hamlemiz TEKNOFEST'i hayata geçirerek gençleri projeler geliştirmeleri için teşvik ediyoruz"

-"14-28 Mayıs seçimlerin aile ve gençlik fonu uygulamasını tüm illerimizde başlattık. Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz"

-"Artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan bu belanın kökünü kazıyana kadar durmayacağız"

-"40 yıldır ülkemizin ve milletimizin kanını sülük gibi emen terör örgütüyle mücadelemiz devam ediyor. Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz"

-"Emperyalistlerin başımıza sardığı belaya def edecek, aydınlık yarınlarımızı beraberce inşa edeceğiz. Türk-Kürt-Arap demeden 85 milyonun tamamının kazandığı bir iklimi tesis edeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Genç mühendislerimizi gördükçe göğsümüz kabarıyor. Türk savunma sanayii sizlerin omuzlarında yükselecek' - Son Dakika

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