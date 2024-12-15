Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programında Soruları Yanıtladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programında Soruları Yanıtladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' programına katıldı. Gençlerden gelen soruları yanıtlayan Erdoğan, ''Çayı mı daha çok seviyorsunuz yoksa kahveyi mi?'' sorusuna ''Bir Rizeli olarak 'Çayı sevmiyorum' dersem olur mu?'' cevabını verdi.

15.12.2024 22:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gerçekleştirdiği ziyarette, Bilim Erzurum'da düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Gençlerden gelen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.

ÇAY MI, KAHVE Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çayı mı daha çok seviyorsunuz yoksa kahveyi mi?" sorusuna da yanıt verdi. Erdoğan, "Bir Rizeli olarak 'Çayı sevmiyorum' dersem olur mu? Hele hele kıtlamayla içilen çay, o da ayrı bir zevk. Onun yeri de burası." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programında Soruları Yanıtladı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programında Soruları Yanıtladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Cocukluk askimsin:
    sorulan sorulara bak asgari ücretli ne yapıyor. emekli yaşıyor mu diyen yok. danışıklı doğuş soruları hep tiyatro 128 6 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Mükemmel bir soru, çok bilimsel tam ülkenin ve katılanların seviyesine uygun 100 5 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Canın chenneme ülkeyi bitirdin hala laklaka yapıyon utanmaz 80 14 Yanıtla
  • Sezgin Yavuz:
    seçilmiş yalakalar başka ne sorarki zaten niye enflasyon yüzde 80 onu sor emekli niye 12 bin alıyo onu sor tirilyon dolar vergiler nereye harcadınız onu sor yiyosa tabi 82 5 Yanıtla
  • Özden Acar:
    önceden hazırlanmış sorular cevaplar... 79 5 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Kimin ne sonracağı önceden belirlenmiştir boş haber 58 3 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    soru soran kimseye hain dememiş demekki sorular önceden hazırlanmış yandaş sorular. 50 3 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Vay be, vayyyy beeee, tezgaha bak 44 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Reis Suriye İle Kafayı Bozdunuz 37 1 Yanıtla
  • volkan yıldız:
    çay içilmez mi yaaa ?? 9 27 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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