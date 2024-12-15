Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gerçekleştirdiği ziyarette, Bilim Erzurum'da düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Gençlerden gelen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çayı mı daha çok seviyorsunuz yoksa kahveyi mi?" sorusuna da yanıt verdi. Erdoğan, "Bir Rizeli olarak 'Çayı sevmiyorum' dersem olur mu? Hele hele kıtlamayla içilen çay, o da ayrı bir zevk. Onun yeri de burası." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programında Soruları Yanıtladı - Son Dakika
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