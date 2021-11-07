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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!

07.11.2021 23:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da bir araya geldiği gençlerle birlikte türkü söyledi. Buluşma programının sonunda Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın "Mağusa Limanı" şarkısını söylediği anların görüntüleri duygusal anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Görüntüleri bugün yayınlanan buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin merak ettiği sorularını yanıtladıktan sonra birlikte türkü de söyledi.

ŞEHİT AYBÜKE YALÇIN'IN GÖRÜNTÜLERİ DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Programın sonunda ise kütüphaneye adı verilen şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın "Mağusa Limanı" türküsünü söylediği video yayınlandı. Görüntüleri izleyenler duygusal anlar yaşadı.

ŞEHİTLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLEDİ

Programa kütüphaneye adı verilen şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle yad ederek başlayan Erdoğan, millete hizmet ederken bölücü terör örgütü tarafından alçakça katledilen tüm kamu görevlilerine, güvenlik güçlerine, Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi. "Şehitlerimizin uğrunda canlarını feda ettikleri, vatana, bayrağa, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, bunu son 19 yılda olduğu gibi yine ülkeye yeni hizmetler, eserler kazandırarak yapacaklarını söyledi.

"AYBÜKE ÖĞRETMENİN NE GÜNAHI VARDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir ayrım yapmadan, kökenine, diline, inancına bakmadan vatandaşların hepsini aynı samimiyetle sevdiklerini, 84 milyonun tamamının bir, eşit ve aynı hürmet ve hizmete layık olduğunu aktardı. İktidarda 19 yılını tamamlamış bir kadro olarak hep bu anlayışla hareket ettiklerini, bölgecilik yapmadıklarını, batı, doğu diye bir ayrımda bulunmadıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz batıya hangi yatırımı yaptıysak doğuya da güneydoğuya da aynı yatırımları yaptık. Eğitimde, sağlıkta aynı, yollarda aynı. İnsanımızı ayrıştırmadık. Yolları yaparken oralarda çalışan bütün o mühendisleri, mimarları oraları zindan eden bu HDP değil mi, bu PKK değil mi? Bunlar oralarda bizim bu kardeşlerimizi şehit etmediler mi? Benim Aybüke öğretmenimin ne günahı vardı ya. Burada Kürt yavrularımızı eğitmiyor muydu? Şehit ettiler. Necmettin Hoca'nın ne günahı vardı. Genç yaşta öğretmen olarak buralara geldi ve burada şehit ettiler. Aynı şekilde nice kaymakamları onlar şehit etmediler mi? Dolayısıyla yapacak çok işimiz var. İstismar siyasetine prim vermedik ama onlar verdi.

"KUTUPLAŞTIRMANIN DEĞİŞ KUCAKLAŞTIRMANIN PEŞİNDE KOŞTUK"

Kutuplaştırmanın değil kucaklaştırmanın peşinde koştuk. Bölmenin değil birleştirmenin gayreti içinde olduk. Fitneyi değil kardeşliğimizi güçlendirmek için çalıştık. Türkiye tüm renkleriyle hepimizin ortak vatanıdır dedik. Gölgesinde huzur bulduğumuz bayrak hepimizin ortak bayrağıdır. Günde beş vakit semalarımızı süsleyen ezanlar hepimizin ortak değeridir dedik. 'Korkma' diye başlayan İstiklal Marşımız 84 milyonun ortak hissiyatının sembolüdür. Peki HDP için öyle mi? Parlamentoda İstiklal Marşı okunurken onlar İstiklal Marşı'nı okumuyorlar. Bunları çok çok iyi öğrenmeli ve anlatmalıyız. Adeta duru suya bir taş atarsınız, dalga dalga böyle kenara doğru gider ya işte şimdi sizler de bu duru suya atılan o taş gibi bütün her yere, tüm genç arkadaşlarınıza bunları anlatmanız lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! - Son Dakika


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