Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gündüz bakımevlerinin sayısını 137'ye yükselttik. Engelli bakım merkezlerimizin sayısını 106'ya çıkardık"
-"Otizm alanında ihtisaslaşmış bakım merkezlerinin yaygınlaştırılması da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye Yüzyılı, engellilerin de yüzyılı olacaktır"
-"Engelsiz bir Türkiye istiyorsak tüm kurumlarımızın buna katkı sağlaması şarttır"
-"Gerçek manada engellilik hali azmini ve idealini kaybetmişler içindir. Azmini ve idealini kaybetmeyenler için engel yoktur"
-"Bir başka engellilik hali de zihinlerde ve yüreklerde olandır. Davası, hedefi ve azmi olan parmağıyla mermeri deler, tırnağıyla kale surlarında delik açar"
-"Engelli kardeşlerimizin hayatın her safhasında daha fazla görünür olmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, Engelsiz Türkiye Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gündüz bakımevlerinin sayısını 137'ye yükselttik. Engelli bakım merkezlerimizin sayısını 106'ya çıkardık' - Son Dakika
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