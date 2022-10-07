Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Merkezi temel atma törenine canlı yayınla katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Merkezi temel atma törenine canlı yayınla katıldı

07.10.2022 18:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Merkezi temel atma törenine canlı yayınla katıldı Bilecik Valisi Dr Kemal Kızılkaya: "Pek çok kültürün birlik ve beraberlik içerisinde bir arada yaşadığımız bu topraklarda en büyük zenginliğimiz hiç şüphesiz sahip olduğumuz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Merkezi temel atma törenine canlı yayınla katıldı

Bilecik Valisi Dr Kemal Kızılkaya: "Pek çok kültürün birlik ve beraberlik içerisinde bir arada yaşadığımız bu topraklarda en büyük zenginliğimiz hiç şüphesiz sahip olduğumuz birlik ve beraberliğimizdir"

BİLECİK Bilecik'te Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Merkezi temel atma töreni yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayınla katıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Tekke Mahallesi'nde 604 metrekare alanda yapılacak olan 2 katlı Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Merkezi temelleri bugün atılırken, binanın 6 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Törende konuşma yapan Dernek Başkanı Ali Erdoğan, Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bileciğimizin, sanayi ve kültür şehri Bozüyük'te Hacı Bektaş-ı Veli kültürünü yaşamak ve yaşatmak adına yapacağımız bu güzel binada Bozüyük'ümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gelin canlar bir olalım iri olalım diri olalım" dedi.

" Pek çok kültürün birlik ve beraberlik içerisinde bir arada yaşadığımız bu topraklarda en büyük zenginliğimiz hiç şüphesiz sahip olduğumuz birlik ve beraberliğimizdir"

Konuşma yapmak için kürsüye gelen Bilecik Valisi Dr Kemal Kızılkaya ise, "Hacı Bektaş-ı Veli'nin adını ilimizde ve ilçemizde yaşatacak olan bu cem evi ve kültür merkezimizin temelini burada dualarla birlikte ve bu hayırlı bir günde atacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pek çok kültürün birlik ve beraberlik içerisinde bir arada yaşadığımız bu topraklarda en büyük zenginliğimiz hiç şüphesiz sahip olduğumuz birlik ve beraberliğimizdir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin sevgiyi, saygıyı ve hoşgörü üzerinde kurulu olan öğretileri, bizlere daima yol gösterici olmalı ve beraberliğimizi güçlendirmelidir. Memleketimizde kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü olacağı Cem Evi ve Kültür Merkezimizin Bilecik'imize hayırlar getirmesine diliyorum. Burada gerçekleştirilecek olan ibadetlerin duaların kabul görmesini yüce cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Törende, ekrandan canlı verildiği Cem Evleri'nin temel atma ve toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdele kesmesiyle birlikte Bozüyük'te protokol temel butonuna bastılar.

Temel atma törenine Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kurum müdürleri sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YORUMLAR
500
Akşener, CHP'nin 'başörtüsü' girişimini değerlendirdi: Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım Akşener, CHP'nin 'başörtüsü' girişimini değerlendirdi: Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'na ev sahipliği yapan Çekya Başbakanı Fiala'dan Türkiye hakkında övgü dolu sözler Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'na ev sahipliği yapan Çekya Başbakanı Fiala'dan Türkiye hakkında övgü dolu sözler
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Merkezi temel atma törenine canlı yayınla katıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 00:43:04. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Merkezi temel atma törenine canlı yayınla katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement