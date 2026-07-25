Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halil İnalcık’ı andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halil İnalcık’ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halil İnalcık’ı andı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık’ı vefatının 10’uncu yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 10'uncu yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "Tarihçilerin Kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı vefatının 10'uncu yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Halil İnalcık, Sosyal Medya, Politika, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halil İnalcık’ı andı - Son Dakika

Sultangazi’de ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat kurtardı Sultangazi'de ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat kurtardı
Kızılırmak Deltası’nda ’goga otu’ çiftçiye gelir kapısı oldu Kızılırmak Deltası'nda 'goga otu' çiftçiye gelir kapısı oldu
Yunanistan’dan “Aşil kalkanı“ hamlesi: İsrail’den 3.1 milyar Euro’luk hava savunma sistemi alacak Yunanistan'dan "Aşil kalkanı" hamlesi: İsrail'den 3.1 milyar Euro'luk hava savunma sistemi alacak
Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü
Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel’i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel'i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü
Adana ve Hatay’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı Adana ve Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

14:53
Fatih Ürek’in vasiyeti yerine getirilemiyor
Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor
14:36
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
14:28
Peynirinde ’ölümcül bakteri’ tespit edilen Tahsildaroğlu’undan açıklama
Peynirinde 'ölümcül bakteri' tespit edilen Tahsildaroğlu'undan açıklama
14:07
Kılıçdaroğlu’nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti
13:31
Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
13:09
Ankara afeti yaşıyor Yıldırım can aldı
Ankara afeti yaşıyor! Yıldırım can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 15:41:46. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halil İnalcık’ı andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.