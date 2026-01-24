Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın'ımıza kazandırıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın'ımıza kazandırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın\'ımıza kazandırıyoruz"
24.01.2026 18:34  Güncelleme: 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni için Aydın'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'ndaki törenin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile makamında görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise Aydın Şehir Hastanesi oldu. Hastanenin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, şehir hastanesinin aynı zamanda eğitim ve araştırma hastanesi olarak da hizmet vereceğinin müjdesini vererek, Aydın'a ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Bin 300 yatak kapasiteli hastanenin Aydın halkına birinci sınıf sağlık hizmeti sunacağını ifade eden Erdoğan, "Her şeyden önce bugün Aydın'ımıza böyle muhteşem bir eseri kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Aydın Şehir Hastanemiz çok farklı bir imkana bu vesile ile kavuşacak ve atılacak bu adımla beraber Aydın'da onkolojiyle ilgili de adımları atacağız. Artık Aydın halkı, İzmir'e gitmek veya farklı bir ile gitmek durumunda kalmayacak. Bu gördüğünüz muhteşem eser artık Aydın'ın çevre illere gitmesini asla gerektirmeyecek. Bundan böyle Aydın kendi bünyesinde bu ihtiyaçlarını giderebilecek. Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın'ımıza yaraşır bir eser oldu. Bin 300 yatak kapasiteli hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. 65,5 milyarlık yatırım değerine sahip ve her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın'ımıza kazandırıyoruz. Aydınımız bu şehir hastanesi ile çok daha farklı çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyecek" dedi.

Kurdele kesim törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Daha sonra hastaları da ziyaret eden Erdoğan, 'geçmiş olsun' temennisinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

140 bin metrekareye kurulan ve 65,5 milyar TL yatırım büyüklüğü bulunan Aydın Şehir Hastanesi'nde 365 adet poliklinik, 34 ameliyathane, nükleer tıp merkezi, 2 bin 269 araçlık açık ve kapalı 2 otoparkı, 16 adet yanık, 250 adet yoğun bakım yatağı, 3 adet MR, 3 adet tomografi, 45 adet diyaliz cihazı bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın'ımıza kazandırıyoruz' - Son Dakika

II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

18:43
Kocaelispor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
Kocaelispor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
18:11
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük’e karşı yok
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:51:09. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın'ımıza kazandırıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.