Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 tane büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor. Maalesef bunlara en büyük desteği de içimizdeki birileri veriyor. Bu ülkede CHP diye bir parti ve partiyi yönetenlerin kendi iradelerine göre bir politikaları mı var? HDP diye bir parti ve partiyi yönetenlerin kendi iradelerine göre bir politikaları mı var?"

-"Vesayetle yürüttüğümüz mücadelede mesafe kat ettikçe, burada yaşayan vatandaşlarımızın hak ve taleplerini gerçekleştirdik. Kürtçe konuşmanın, türkü söylemenin, okumanın, yazmanın suç olmaktan çıkartılması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık. Anayasadan kanunlara kadar tüm uygulamaları hak ve adalet temelli bir dönüşüme tabi tuttuk. Terör örgütünün buradaki insanlarımız üzerine kanla zulümle kurduğu vesayeti kaldırdık."

-"Her türlü riski göze alarak başlattığımız samimi süreç terör örgütünün silahı ve kan dökmeyi seçmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı"

-"Parayı verenin dilediği gibi saldırttı bu örgüt en çok benim Kürt kardeşlerimizin kanını döktü. Benim dinimde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza ayrımı var mı? PKK'nın HDP'nin dini imanı yok. Biz bu alanda sizi sadece Allah için seviyoruz"

-" Türkiye'de hareket alanı kalmayan örgüt Kuzey Irak'ı ve Suriye'yi karıştırmaya çalışıyor. Bu sapkın güruhun devri artık sona ermektedir. Bay kemal eğer gelirsem kandili yerle yeksan edecekmiş, bay kemal sana bu millet bu devleti teslim eder mi? Bu HDP'ye, İYİ Parti'ye bu devlet teslim edilir mi? Biz biriz, beraberiz hep beraber Türkiye'yiz."

-"10 tane büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor. Maalesef bunlara en büyük desteği de içimizdeki birileri veriyor. Bu ülkede CHP diye bir parti ve partiyi yönetenlerin kendi iradelerine göre bir politikaları mı var? HDP diye bir parti ve partiyi yönetenlerin kendi iradelerine göre bir politikaları mı var?"