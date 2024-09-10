Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 yıldan beri olduğu gibi bugün de Türkiye'ye hizmet etme, eser üretme ve milletin yükünü hafifletme amacıyla çalıştıklarını vurguladı. Ankara'da yaptığı açıklamada, ülkesinin gelişimi için sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çekti.
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10.09.2024 20:02:43. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: 23 Yıldır Hizmet ve Eser Üretiyoruz - Son Dakika
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