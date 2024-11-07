Erdoğan, Budapeşte\'de Hollanda Başbakanı ile Görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya geldi. - BUDAPEŞTE