Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 6. gününde de devam ederken, diplomatik temaslar da hız kesmeden sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile iki kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerinin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi - Son Dakika