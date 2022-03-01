Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi

01.03.2022 17:57

Diplomatik görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ve Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile telefonda görüştü. Ayrı yapılan görüşmelerde ana gündem maddeleri arasında; Türkiye ile ilişkiler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları yer aldı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 6. gününde de devam ederken, diplomatik temaslar da hız kesmeden sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile iki kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.

AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI VAN DER BELLEN'LE DE GÖRÜŞTÜ

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerinin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Hollanda, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi - Son Dakika


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