Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi - Son Dakika

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 6. gününde de devam ederken, diplomatik temaslar da hız kesmeden sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile iki kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.

AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI VAN DER BELLEN'LE DE GÖRÜŞTÜ

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerinin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.