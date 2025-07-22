Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
22.07.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her fırsatta doğurganlık hızının 1.48'e düşmesini "felaket" olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada "Bu hayra alamet değil. Buraya 3'lü seviyelerden geldik. Halbuki bizim hedefimiz çok daha farklıydı. Ama şu an itibarıyla iyi bir yerde değiliz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BU HAYRA ALAMET DEĞİL"

Her fırsatta dile getirdiği ve "Varoluşsal bir tehdit, bir felaket" olarak nitelendirdiği doğurganlık hızının 1,5'in altına düşmesinin tehlikeli bir eşik olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu hayra alamet değil. Buraya 3'lü seviyelerden geldik. Halbuki bizim hedefimiz çok daha farklıydı. Ama şu an itibarıyla iyi bir yerde değiliz" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ'A TALİMAT

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuyla ilgili yoğun çaba gösterdiğini belirten Erdoğan, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a çalışmaları artırma talimatı verdiğini ifade etti. "Bu konuyla ilgili bütün çalışmalarımızı artıralım istiyoruz. Bütün üniversitelerle irtibat haline girelim" diyen Erdoğan, toplumsal farkındalık için seferberlik çağrısında bulundu. Erdoğan, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında sadece maddi teşviklerin değil, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik sosyokültürel projelerin de hayata geçirileceğini ifade etti.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA UYGULAMASI

Erdoğan ayrıca, kadın ve erkek memurlara doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı tanındığını da kamuoyuyla paylaştı. Bu düzenlemenin, aile yapısını destekleyici politikaların bir parçası olduğu vurgulandı.

ERDOĞAN "VAROLUŞSAL BİR TEHDİTTİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili yapmış olduğu bir açıklamada "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Tavsiyemizden dolayı pek çok kez eleştiriye uğradık. Maalesef zaman, öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor, nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız" demişti.

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • 768107:
    ekonomiyi batirdin nasil cocuk yapacak millet 235 12 Yanıtla
  • irfan Demir:
    Ekonomiyi bu hale getirmeseydin 1.48 e düşmezdi doğurganlık oranı. 189 10 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    gecinemiyoruz gecinemiyoruz bir canlı daha bu sefalete ortak etmek istemiyoruz karın tokluğuna bı yaşam kusura bakma sen yap çocuk 175 7 Yanıtla
  • Sait Demirel:
    taşşak geçiyor resmen bu milletle yahu gençler evlenemiyor ne çocuğu millet zinayla mı çocuk sahibi olsun çok çocuk sahibi olmaları için evlenmeleri aile kurmaları düzenli işi güzel geliri olmalı ki evlenip çocuk sahibi olsunlar bol bol çocuk yapsınlar bu milletin ne yediği ne içtiği belli değil herkesi kısır yaptılar bunları bir düzenle 123 5 Yanıtla
  • Ramazan Çiçek:
    Sayın Cumhurbaşkanım Görmediğiniz Tek Bir Şey Var Halkın Tabanı Bozulmuş Ahlâk Sevgi Saygı Edep Temel Eğitimimiz Bitmiş Paraymis Ekonomiymis Dert Değil Önce Bunlar Lazım Çünkü Saygısız Büyüyen Nesiller Evlilik Hayatlarında Bu Problemle Karşılaşıyor Boşanma Kaynaklarının Çoğunu Araştırın 100 de 99 saygısızlık La Başlayan Kavgalar İle Oluyor 51 72 Yanıtla
    tolga karabulut:
    BİR ARAŞTIR ENFLASYONUN KÖTÜ OLDUGU ULKEDE NELER OLUR ENFLASYON NELERE SEBEP OLUR SIĞIR RAMAZAN :d 84 10
    Burhan Kıraç:
    muhteşem yorum kardeşim 17 5
    Murat KILIÇ:
    ramazan seni duydu erdogan he oglum anlat 1 0
    Hasan Özgün:
    mide boş sen diyon saygı. Boş karın herşey yaptırır ne saygı bıraktırır ne sevgi 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
Öcalan’ın kendisi için bir istediği var İmralı Heyeti üyesi açıkladı Öcalan'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray’dan Osimhen’e sözleşme Galatasaray'dan Osimhen'e sözleşme
Fenerbahçe’yi 219 gün sonra yıkan haber Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber

11:33
Beşiktaş’ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu 4 futbolcu UEFA’ya bildirilmedi
Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu! 4 futbolcu UEFA'ya bildirilmedi
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
00:41
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü Alevlerden hortum oluştu
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu
16:27
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
16:25
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
16:24
Ukraynalı yetkili, Putin’e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu
Ukraynalı yetkili, Putin'e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu
16:18
Yer: Konya ’’Bize iş yaptırmıyorsunuz’’ deyip polislere saldırdılar
Yer: Konya! ''Bize iş yaptırmıyorsunuz'' deyip polislere saldırdılar
16:06
Trabzonspor’da Saul Niguez transferi iptal Uçağa binmekten son anda vazgeçti
Trabzonspor'da Saul Niguez transferi iptal! Uçağa binmekten son anda vazgeçti
16:00
Yarış Spikeri Esen Gök’ten Üzücü Haber
Yarış Spikeri Esen Gök'ten Üzücü Haber
15:55
RAMS Başakşehir’in Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu
RAMS Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
15:42
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir’de yakalandı
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 12:30:00. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.