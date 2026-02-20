Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Kayacık ailesinin misafiri oldu - Son Dakika
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Kayacık ailesinin misafiri oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Kayacık ailesinin misafiri oldu
20.02.2026 21:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda Kayacık ailesinin misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarda Kayacık ailesine misafir oldu. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sofralarını ve gönüllerini bize açan kıymetli Kayacık ailesine içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Hanelerinden sağlık, huzur ve bereketin eksik olmamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Politika, Misafir, Son Dakika

22:03
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
