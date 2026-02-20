Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Kayacık ailesinin misafiri oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda Kayacık ailesinin misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarda Kayacık ailesine misafir oldu. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sofralarını ve gönüllerini bize açan kıymetli Kayacık ailesine içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Hanelerinden sağlık, huzur ve bereketin eksik olmamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA