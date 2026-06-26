İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortada. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla hareket ettik" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef tüm gümrük kapılarında bayrağımız - Son Dakika
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