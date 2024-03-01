Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Konya'da düzenlenen bir etkinlikte mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'a ilgisi olmayan, yarı zamanlı belediyecilik yapan bir başkan olduğunu söyledi. Kurum, İmamoğlu'nun CHP'nin eş başkanı olup olmayacağını veya yol yürüdüğü eş başkanın arkadan hançerleyip hançerlemeyeceğini bilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Kurum İBB'nin kaynaklarının israf edildiğini ve bu konuda hesap soracaklarını belirtti.
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