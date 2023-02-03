Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, dün Cumhur İttifakı içinde dikkat çeken bir zirve gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde bir araya gelirken, yaklaşık 1 saat süren görüşmede neler konuşulduğu ise büyük merak konusu oldu.
Ağırlıklı olarak seçimlerin masaya yatırıldığı görüşme sonrası Ankara kulislerinde bomba bir iddia ortaya atıldı. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'na 2 partinin daha katılacağı öne sürülürken, bu partilerin HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi olacağı ifade edildi.
Hatırlanacağı üzere Bahçeli ile gerçekleşen zirveden bir gün önce TRT ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık. Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü bir şekilde devam ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki 1 saatlik zirveyle ilgili bomba iddia: HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na dahil oluyor - Son Dakika