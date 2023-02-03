Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki 1 saatlik zirveyle ilgili bomba iddia: HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na dahil oluyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki 1 saatlik zirveyle ilgili bomba iddia: HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na dahil oluyor

03.02.2023 15:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki 1 saatlik zirve sonrası Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin görüşüldüğü toplantıda, Cumhur İttifakı'na 2 yeni partinin dahil edilmesinin gündeme geldiği ve bu partilerin HÜDAPAR ile Yeniden Refah Partisi olduğu öne sürüldü.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, dün Cumhur İttifakı içinde dikkat çeken bir zirve gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde bir araya gelirken, yaklaşık 1 saat süren görüşmede neler konuşulduğu ise büyük merak konusu oldu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA İKİ PARTİ DAHA KATILIYOR"

Ağırlıklı olarak seçimlerin masaya yatırıldığı görüşme sonrası Ankara kulislerinde bomba bir iddia ortaya atıldı. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'na 2 partinin daha katılacağı öne sürülürken, bu partilerin HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi olacağı ifade edildi.

ERDOĞAN: YERLİ VE MİLLİ SİYASET YAPAN HERKESE KAPIMIZ AÇIK

Hatırlanacağı üzere Bahçeli ile gerçekleşen zirveden bir gün önce TRT ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık. Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü bir şekilde devam ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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