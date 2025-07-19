Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli futbolcu Kaan Ayhan arasında gülümseten diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında, sporcular ve gençlerle bir araya geldi.

"KAAN SENDE KAÇ ÇOCUK VAR?"

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın yıldız ismi Kaan Ayhan arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Erdoğan, Ayhan'a "Kaan sende kaç çocuk var?" diye sordu.

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM..."

Ayhan'dan "2" yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama durmak yok, yola devam. Değil mi?" ifadelerini kullandı. O anlarda Kaan Ayhan ise, "Cumhurbaşkanım şu an biraz zorlanıyoruz. Büyüğü 3, küçüğü 1 yaşında." diye konuştu.

"EVE GİDİNCE BİR KONUŞALIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayhan'a, "Devam, devam" karşılığını verirken milli futbolcunun yanıtı ise "Eve gidince bir konuşalım." oldu.