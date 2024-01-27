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3 ilin emniyet müdürü değişti - Son Dakika
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3 ilin emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adana, Iğdır ve Siirt emniyet müdürleri değişti. Ahmet Hakan Arıkan Adana Emniyet Müdürlüğüne, Erden Sakarya Iğdır Emniyet Müdürlüğüne, Necmettin Öztürk ise Siirt Emniyet Müdürlüğüne atandı.

3 ilin emniyet müdürü değişti
27.01.2024 - 01:27,  Güncelleme: 01:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni atamalar yapıldı. Kararla Adana, Iğdır ve Siirt emniyet müdürleri değişti.

ADANA, IĞDIR VE SİİRT EMNİYETİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu görevden alındı.

Cumhurbaşkanı kararıyla Adana İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Erden Sakarya, Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Necmettin Öztürk atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 ilin emniyet müdürü değişti

124 İLÇEYE YENİ KAYMAKAM GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Yalçın Aydın atandı.

124 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
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Recep Tayyip Erdoğan, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

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