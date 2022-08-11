Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Yeni yapılacak Silvan Barajı hakkında bilgi veren Erdoğan, "Ülkemizin en büyük kalkınma projesi GAP'ı hızlandırdık. GAP'ın en büyük adımlarından biri olan 8 barajdan oluşan Silvan Projesini de süratle tamamlayacağız. Projenin ana yapısı olan ve ülkemizin Atatürk Barajı'ndan sonraki 2. büyük eseri olacak Silvan Projesi yakında faaliyette olacak" dedi.

"ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE BAŞLARKEN BİZİMLE DALGA GEÇTİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün proje sürecinde muhalefet tarafından kendilerine yönelik, "Bunu yapabilir misiniz?" sözlerine atıfta bulundu. Erdoğan, "Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuştururken aklımızda hep daha büyük hedefler vardır. Her alanda kalkınmanın altyapısını önemli ölçüde tamamladık. Şimdi sıra asıl hedeflerimizde; yani 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte. Bundan 11 yıl önce milletimizle 2053 yılı hedeflerimizi paylaştığımızda birileri bize saldırmıştı. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı değersizleştirmeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Dünyada kendi ülkesinin felaketinden medet umacak sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır, bilmiyorum. 18 Mart Çanakkale Köprüsü, başlarken bizimle dalga geçtiler. Bu olur mu? Tabi bunlara göre olmaz" dedi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SÖZLERİNİN ARDINDAN ALKIŞ TUFANI KOPTU

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salonda adeta alkış tufanı koptu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyenler hep bir ağızdan "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atmaya başladı. Erdoğan sloganların bitmesinin ardından konuşmasına devam etti.