Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı

11.08.2022 15:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde muhalefetin 18 Mart Çanakkale Köprüsü'yle ilgili iddialarını hatırlatarak, "18 Mart Çanakkale Köprüsü, başlarken bizimle dalga geçtiler. Bu olur mu? Tabi bunlara göre olmaz" ifadelerini kullandıktan sonra durup gülümseyince salon coşkuya kapılıp kendisini alkış yağmuruna tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Yeni yapılacak Silvan Barajı hakkında bilgi veren Erdoğan, "Ülkemizin en büyük kalkınma projesi GAP'ı hızlandırdık. GAP'ın en büyük adımlarından biri olan 8 barajdan oluşan Silvan Projesini de süratle tamamlayacağız. Projenin ana yapısı olan ve ülkemizin Atatürk Barajı'ndan sonraki 2. büyük eseri olacak Silvan Projesi yakında faaliyette olacak" dedi.

Erdoğan muhalefetin sözlerini eleştirirken durup gülümsedi, salonda tezahüratlar yükseldi

"ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE BAŞLARKEN BİZİMLE DALGA GEÇTİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün proje sürecinde muhalefet tarafından kendilerine yönelik, "Bunu yapabilir misiniz?" sözlerine atıfta bulundu. Erdoğan, "Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuştururken aklımızda hep daha büyük hedefler vardır. Her alanda kalkınmanın altyapısını önemli ölçüde tamamladık. Şimdi sıra asıl hedeflerimizde; yani 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte. Bundan 11 yıl önce milletimizle 2053 yılı hedeflerimizi paylaştığımızda birileri bize saldırmıştı. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı değersizleştirmeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Dünyada kendi ülkesinin felaketinden medet umacak sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır, bilmiyorum. 18 Mart Çanakkale Köprüsü, başlarken bizimle dalga geçtiler. Bu olur mu? Tabi bunlara göre olmaz" dedi.

Erdoğan muhalefetin sözlerini eleştirirken durup gülümsedi, salonda tezahüratlar yükseldi

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SÖZLERİNİN ARDINDAN ALKIŞ TUFANI KOPTU

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salonda adeta alkış tufanı koptu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyenler hep bir ağızdan "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atmaya başladı. Erdoğan sloganların bitmesinin ardından konuşmasına devam etti.

YORUMLAR
500
Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede vefat etti Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede vefat etti

Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
14:47 İşçileri çıkaran Hyper Social CEO'su üzüldüğünü iddia ederek ağladığı anları yayınladı! Tepkiler daha da arttı
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:30 AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti
14:29 Aydın'da seyir halindeki otomobilin tavanında oturan şahsa cezai işlem uygulandı
14:15 Çanakkale'de eşini öldürüp sosyal medyada "Gururlu hissediyor" paylaşımı yapan katil kocadan ironik sözler: Haber yapmayın beni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 15:49:27. #1.11#
SON DAKİKA: Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement