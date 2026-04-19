Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki konuşması 3 dilde kitaplaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki konuşması 3 dilde kitaplaştırıldı

19.04.2026 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yarını Kurgulamak, Belirsizlikleri Yönetmek" temasıyla düzenlenen 5. Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında yaptığı konuşma, Türkçe, İngilizce ve Arapça yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında yaptığı konuşmasını, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde yayımladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin küresel marka değerlerinden olan, barış diplomasisi açısından kritik öneme sahip ADF'ye bu yıl 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzey katılımcının yanı sıra aralarında akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda konuk katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarını Kurgulamak, Belirsizlikleri Yönetmek" temasıyla düzenlenen 5. Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında yaptığı konuşma, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde kitaplaştırıldı.

Erdoğan, konuşmasında, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve varoluşsal bir kriz içinde olduğunu vurguladı.

Forumu sadece diplomatik bir temas noktası değil, küresel aklın ve vicdanın ortak kürsüsü olan bir "akıl platformu" olarak nitelendiren Erdoğan, özellikle Gazze'de yaşanan soykırımı, modern düzenin yapısal çürümesinin ve meşruiyet krizinin en bariz örneği olarak gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel sistemin sadece "güçlünün hukukunu" gözettiğini belirterek, "Dünya beşten büyüktür" şiarıyla ifade edilen temsil açığı kapatılmadan ne sistem krizinin çözülmesinin ne de daha adil bir dünya inşasının mümkün olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, bölgesel krizlere ve çözüm yollarına da geniş yer ayıran Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in girişimleriyle sağlanan 15 günlük ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kalıcı barış için yapıcı diyalog ve diplomasinin önemine dikkati çekti.

Erdoğan, Türkiye'nin "Barışın Anahtarı" misyonuyla Ukrayna, Suriye ve Balkanlar gibi pek çok coğrafyada kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu ve komşularıyla işbirliğine açık olduğunu ifade ederek, Kalkınma Yolu ve Balkan Barış Platformu gibi stratejik projelerin altını çizdi.

Konuşmasında, Türkiye'nin Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve AB üyeliği hedefini koruduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi ve Antalya'daki COP-31 gibi önemli organizasyonlarla küresel dayanışma zeminini güçlendirme kararlılığını yineledi.

Kaynak: AA

