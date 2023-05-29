Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Kısıklı'dan sonra Külliye'ye geçen Erdoğan, burada toplanan kalabalığa hitap etti.
Erdoğan, balkon konuşmasında Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye'de sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Zira bizim iktidarımızda 'adalet mülkün esasıdır' bu değiştirilemez" ifadelerini kullandı.
Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a yüklendiği sırada alandaki kalabalığın "Selo'ya idam" sloganları atması dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması sırasında 'Selo'ya idam' sloganları atıldı - Son Dakika