Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması sırasında "Selo'ya idam" sloganları atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Kısıklı'dan sonra Külliye'ye geçen Erdoğan, burada toplanan kalabalığa hitap etti.

"BİZİM İKTİDARIMIZDA BÖYLE BİR ŞEY GERÇEKLEŞEMEZ"

Erdoğan, balkon konuşmasında Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye'de sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Zira bizim iktidarımızda 'adalet mülkün esasıdır' bu değiştirilemez" ifadelerini kullandı.

"SELO'YA İDAM" SLOGANLARI ATILDI

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a yüklendiği sırada alandaki kalabalığın "Selo'ya idam" sloganları atması dikkat çekti.