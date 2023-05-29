Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması sırasında "Selo'ya idam" sloganları atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması sırasında "Selo'ya idam" sloganları atıldı

29.05.2023 12:34

Seçim zaferinin ardından dün gece yarısı Külliye'nin önünde toplanan kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında alanda toplanan kalabalık hep bir ağızdan Selahattin Demirtaş aleyhinde "Selo'ya idam" sloganı attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Kısıklı'dan sonra Külliye'ye geçen Erdoğan, burada toplanan kalabalığa hitap etti.

"BİZİM İKTİDARIMIZDA BÖYLE BİR ŞEY GERÇEKLEŞEMEZ"

Erdoğan, balkon konuşmasında Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye'de sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Zira bizim iktidarımızda 'adalet mülkün esasıdır' bu değiştirilemez" ifadelerini kullandı.

"SELO'YA İDAM" SLOGANLARI ATILDI

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a yüklendiği sırada alandaki kalabalığın "Selo'ya idam" sloganları atması dikkat çekti.

YORUMLAR
500

Selahattin Demirtaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması sırasında 'Selo'ya idam' sloganları atıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması sırasında "Selo'ya idam" sloganları atıldı
12:28 Hatice'den seçim sonuçlarının ardından kendisine "Geri zekalı" diyen takipçisine tepki: Bedelini ödemeye hazır mısın?
12:00 Takım arkadaşına söylenenlerle çılgına dönen Berghuis, taraftarı yumrukladı
11:47 Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek istifaya davet etti
11:30 Boşanma iddiasıyla gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle düşman çatlattı
11:28 Fenerbahçe ile adı anılan Livakovic, oyundan çıkarken yaptıklarıyla kendini ele verdi! İmza çok yakın
11:24 Seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası borsa haftaya yükselişle başladı
11:24 Öküzün saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti
11:19 Sinan Oğan'ın memleketinde kim kazandı? İşte Iğdır'da seçim sonuçları
11:10 "Erdoğan gitmelidir" şeklinde kapak yapan Economist, seçim sonuçlarını böyle gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2023 12:44:25. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması sırasında "Selo'ya idam" sloganları atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement