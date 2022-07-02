Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleşecek Bursa programı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bursa'da BTSO'nun ödül törenine katılıp 18 milyar liralık özel ve kamu yatırımlarının uzaktan açılışına katılacaktı.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Gökdere Meydanı'nda halkla buluşması planlanan Erdoğan'ın şehirdeki tüm programları ileri bir tarihe ertelendi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın Bursalı şehidin cenazesi ve T2 tramvay hattının açılışına katılacağı öğrenildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programının TOGG otomobil fabrikasının açılış günü 29 Ekim tarihine planlanabileceği kaydedildi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI AĞIRLAMAK İÇİN HAZIRLIKLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ileri bir alındığını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Cumhurbaşkanımızı biz Bursa'da büyük bir coşkuyla ağırlamak için birkaç haftadır çalışıyorduk. Tüm teşkilatlarımıza bu yoğun telaşeleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza layık olabilme adına, Bursa'da bir sevgi seli oluşturmaya çalışıyorduk. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmesinin daha uygun olacağını belirtmişler. İnşallah biz en yakın zamanda Cumhurbaşkanımızı tekrardan Bursa'da ağırlamak için hazırlıklarımıza devam edeceğiz" dedi.