Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleşecek Bursa programı iptal edildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleşecek Bursa programı iptal edildi

02.07.2022 16:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bursa'daki programı iptal edildi. İptalin nedeni açıklanmazken; AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın Bursalı şehidin cenazesi ve T2 tramvay hattının açılışına katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bursa'da BTSO'nun ödül törenine katılıp 18 milyar liralık özel ve kamu yatırımlarının uzaktan açılışına katılacaktı.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Gökdere Meydanı'nda halkla buluşması planlanan Erdoğan'ın şehirdeki tüm programları ileri bir tarihe ertelendi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın Bursalı şehidin cenazesi ve T2 tramvay hattının açılışına katılacağı öğrenildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programının TOGG otomobil fabrikasının açılış günü 29 Ekim tarihine planlanabileceği kaydedildi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI AĞIRLAMAK İÇİN HAZIRLIKLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ileri bir alındığını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Cumhurbaşkanımızı biz Bursa'da büyük bir coşkuyla ağırlamak için birkaç haftadır çalışıyorduk. Tüm teşkilatlarımıza bu yoğun telaşeleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza layık olabilme adına, Bursa'da bir sevgi seli oluşturmaya çalışıyorduk. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmesinin daha uygun olacağını belirtmişler. İnşallah biz en yakın zamanda Cumhurbaşkanımızı tekrardan Bursa'da ağırlamak için hazırlıklarımıza devam edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programı iptal edildi GÜNDEM / 2 Temmuz 2022 GÜNDEM / 2 Temmuz 2022
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, AK Parti, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleşecek Bursa programı iptal edildi - Son Dakika

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