Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde Mehmet Şimşek ile sahnede olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelmesi siyaset kulislerini heyecanlandırmıştı. Çeşitli iddiaların ardından konuşan Şimşek, aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini belirterek, "Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım." demişti.

"BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKACAKLAR"

Cumhur İttifakı'nın seçim sonrasına ilişkin ekonomi kadrosunda olma beklenen Şimşek'le ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Gazeteci Hasan Öztürk, konuk olduğu programda Şimşek'in, Erdoğan'ın Batman mitinginde yanında yer alacağını belirtti. Öztürk, "Batman mitinginde Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı'yla beraber sahneye çıkacak. Cumhurbaşkanı kendisiyle iki kez görüştü ve Mehmet Şimşek 'Seçim sonrası' dedi. Bunun ben seçimden sonraki ekonomi politikaları açısından önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.