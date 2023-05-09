Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde Mehmet Şimşek ile sahnede olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde Mehmet Şimşek ile sahnede olacak

09.05.2023 14:31

Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluşan ve aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini ifade eden eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili yeni bir iddia öne sürüldü. Şimşek'in, Batman mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sahneye çıkacağı ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelmesi siyaset kulislerini heyecanlandırmıştı. Çeşitli iddiaların ardından konuşan Şimşek, aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini belirterek, "Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman mitinginde Mehmet Şimşek ile sahneye çıkacak

"BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKACAKLAR"

Cumhur İttifakı'nın seçim sonrasına ilişkin ekonomi kadrosunda olma beklenen Şimşek'le ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Gazeteci Hasan Öztürk, konuk olduğu programda Şimşek'in, Erdoğan'ın Batman mitinginde yanında yer alacağını belirtti. Öztürk, "Batman mitinginde Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı'yla beraber sahneye çıkacak. Cumhurbaşkanı kendisiyle iki kez görüştü ve Mehmet Şimşek 'Seçim sonrası' dedi. Bunun ben seçimden sonraki ekonomi politikaları açısından önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

YORUMLAR
500

Batman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde Mehmet Şimşek ile sahnede olacak - Son Dakika


Son Dakika
14:36 50 yaşındaki Heidi Klum, şezlongda üstsüz güneşlendi
14:30 Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi! "Tahıl koridoru" yeniden işleyecek
14:31 Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia için bomba iddia ortaya atıldı! Sezon bitmeden İnternacional kulübüyle sözleşme imzaladığına dair iddia dolaşıyor
14:25 Bomba iddia! Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia, sezon bitmeden yeni takımına imzayı attı
14:06 Kamu işçilerine yapılan zam, memurları kızdırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rahatlatan mesaj: Müsterih olsunlar
13:59 Kamu işçisine yapılan zam memuru kızdırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rahatlatan açıklama geldi
13:24 Kuraklık yaşayan Fransa'da 200 din adamı, ilahiler eşliğinde yağmur duasına çıktı
13:18 Fransa'daki kuraklık, 200 din adamını yollara düşürdü! İlahiler eşliğinde yağmur duası ettiler
13:21 Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad'da paramiliter gruplar tarafından cezaevine gönderildi
13:14 Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad'da paramiliter gruplar tarafından tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2023 14:48:45. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde Mehmet Şimşek ile sahnede olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement