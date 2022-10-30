CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirecek sözler: Aday olmamdan korkuyor - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirecek sözler: Aday olmamdan korkuyor

30.10.2022 13:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta çağrıda bulunup "Hodri meydan, çık karşıma ve aday ol" dediği CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu verdiği bir demeçte, "Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmamdan çok korkuyor. Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız." ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerine aylar kala siyaset arenasında da hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklarken Millet İttifakı'nın adayı ise belirsizliğini koruyor.

KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan da her fırsatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenip "Hodri meydan Bay Kemal. Haydi çık karşıma, aday ol" diyor. Diğer tarafta Kılıçdaroğlu ise sıklıkla, aday olacak ismi seçim tarihi belirlendiğinde açıklayacaklarını belirtiyor. Ancak CHP liderinin "Bu yolda benimle misiniz?" ve "Kılıçdaroğlu diye biri var, bu adamı da bir denemek lazım' denmeli" şeklindeki çıkışları adaylığa yeşil ışık olarak yorumlanmıştı.

"ADAY OLMAMDAN KORKUYOR"

Kulisler bu restleşmeleri konuşurken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele 1'e gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmamdan çok korkuyor. Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (4)
  • Bülent Soğukbulak: 20 yıl ne demek bir ömür demek bir seçim oy kazanamadın hala yok benden korkuyor senden korkan senin kadar olsun reis Allah’ın izniyle kazanacak nasip kısmetse inşallah dünya bir yana Recep Tayyip Erdoğan reisi cumhurbaşkanımız abimiz canımız ciğerimiz bir yana gururluyuz hep gurur duyacağız Allah’ın izniyle inşallah Cevap Yaz 45 14 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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