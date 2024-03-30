Arnavutköy Kent Lokantası'na AK Parti afişi yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Arnavutköy Kent Lokantası'na AK Parti afişi yerleştirildi

Arnavutköy Kent Lokantası\'na AK Parti afişi yerleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutköy mitingi öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Mart'ta açtığı Kent Lokantası'nın önüne AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un afişi yerleştirildi. CHP PM üyesi Cem Aydın, afişin kapatılmasını eleştirerek, 'O küçümsediğiniz kent lokantalarına yenileceksiniz' dedi.

30.03.2024 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutköy mitingi öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Mart'ta açtığı Kent Lokantası'nın önüne AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un afişi yerleştirildi.

"KENT LOKANTALARINA YENİLECEKSİNİZ"

Fotoğrafı paylaşan CHP PM üyesi Cem Aydın, "Cumhurbaşkanının yarınki Arnavutköy ziyareti öncesinde halkçı ve sosyal belediyeciliğin son yıllardaki en önemli örneklerinden biri olan Kent Lokantası görünmemesi için bire bir ölçülerle kapatıldı. O küçümsediğiniz kent lokantalarına yenileceksiniz" dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI BİLE GELEBİLİR" DEMİŞTİ

İBB 14. Kent Lokantası'nı 28 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve CHP Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras'ın katılımlarıyla, Arnavutköy'de açmıştı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada "Bir-iki güne buraya bir sürü bakan gelebilir. Hatta size bir sürpriz söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bile gelebilir. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Vallahi billahi, kim gelirse gelsin, siz ağırlayın, misafir edin, yollayın. 31 Mart'ta oylarınızı yollayın Tekin Aras'a" ifadelerini kullanmıştı.

'Kent Lokantası' afişlerle böyle kapatıldı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçedeki mitingi öncesi 'Kent lokantası' dev afişle kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçedeki mitingi öncesi 'Kent lokantası' dev afişle kapatıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Arnavutköy Kent Lokantası'na AK Parti afişi yerleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, vatandaşlarla iftar yaptı
    09:23 Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, vatandaşlarla iftar yaptı

    Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen bir programda vatandaşlarla iftar yaparak ramazan ayının güzel ruhunu yaşatanlara teşekkür etti. Bulut, Kırklareli'nin hak ettiği hizmete kavuşması için vatandaşlardan destek istedi ve geleceğe sahip çıkacaklarını belirtti. Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ve vatandaşlar da katıldı.

  • AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman'dan Seçim Öncesi Mesaj
    09:21 AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman'dan Seçim Öncesi Mesaj

    AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, yarın gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Bilecik'in tüm hemşehrilerine bir mesaj yayımladı. Yaman, seçimin sadece bir adayın seçilmesi olmadığını vurgulayarak, Bilecik'in geleceğinin şekillenmesi için birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Yaman, 70 gündür sahada halkın sorunlarını dinleyerek projelerini şekillendirdiklerini ve Bilecik'i yarınlara taşımak için hazır olduklarını belirtti.

  • Vahap Seçer, Erdemli'de yurttaşlarla buluştu
    09:05 Vahap Seçer, Erdemli'de yurttaşlarla buluştu

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli'de düzenlenen iftar yemeğinde yurttaşlarla bir araya geldi. Seçer, seçimlerde zaferle çıkacaklarına inandığını ve yurttaşlara hizmet etmekten gurur duyacaklarını belirtti.

  • Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler'de iftar programı düzenledi
    09:04 Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler'de iftar programı düzenledi

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'in Çeştepe Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Çerçioğlu'na, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile CHP Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi, dün 9 ilçede 11 noktada 25 bin Aydınlıyı iftar sofralarında buluşturdu.

  • CHP, İBB, İYİ Parti, Cumhurbaşkanı ve ABB Başkanı'nın Seçim Programları
    09:00 CHP, İBB, İYİ Parti, Cumhurbaşkanı ve ABB Başkanı'nın Seçim Programları

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de selamlama turuna başlarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Adalar ve Beşiktaş'ta halk buluşmalarına katılacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul Sultanbeyli ve Tuzla'da esnaf ziyareti yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul'da mitingler düzenleyecek. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Büyük Keçiören Mitingi'ne katılacak.

  • 31 Mart 2024'te Türkiye'de Yerel Seçimler Yapılacak
    08:46 31 Mart 2024'te Türkiye'de Yerel Seçimler Yapılacak

    Türkiye yarın sandık başına gidiyor. 34 siyasi partinin yarışacağı 31 Mart yerel seçiminde merak edilenler ve cevapları.

  • 68 ilde 'Mercek-15' operasyonları düzenlendi
    08:45 68 ilde 'Mercek-15' operasyonları düzenlendi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 68 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-15' operasyonlarında 750 silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerinin ve silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirtti ve operasyonların devam edeceğini vurguladı.

  • Mercek-15 Operasyonunda 750 Silah Ele Geçirildi
    08:39 Mercek-15 Operasyonunda 750 Silah Ele Geçirildi

    68 ilde gerçekleştirilen Mercek-15 operasyonlarında, 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 750 silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine ve silah temin edenlere karşı kararlı olduklarını belirtti.


09:14 Arnavutköy Kent Lokantası’na AK Parti afişi yerleştirildi Arnavutköy Kent Lokantası'na AK Parti afişi yerleştirildi
08:46 31 Mart 2024’te Türkiye’de Yerel Seçimler Yapılacak 31 Mart 2024'te Türkiye'de Yerel Seçimler Yapılacak
00:48 İYİ Parti’nin Ordu adayı Enver Yılmaz’ın “Seçim öncesi evrakları yakıyorlar“ iddiası İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz'ın "Seçim öncesi evrakları yakıyorlar" iddiası
23:51 Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
23:17 ABD, İsrail’e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay verdi ABD, İsrail'e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay verdi
00:01 Seçim yayın yasakları başladı Seçim yayın yasakları başladı
23:15 İmamoğlu’ndan gövde gösterisi Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti’nin kalesinde yaptı İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı
22:41 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı
22:04 İZBAN arıza yaptı, yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı İZBAN arıza yaptı, yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı
21:33 Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm
20:51 YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi? Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu
18:41 İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli’de fetret dönemini bitirecek miyiz İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?
18:02 İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 09:27:30. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy Kent Lokantası'na AK Parti afişi yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement