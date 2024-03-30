Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutköy mitingi öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Mart'ta açtığı Kent Lokantası'nın önüne AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un afişi yerleştirildi.
Fotoğrafı paylaşan CHP PM üyesi Cem Aydın, "Cumhurbaşkanının yarınki Arnavutköy ziyareti öncesinde halkçı ve sosyal belediyeciliğin son yıllardaki en önemli örneklerinden biri olan Kent Lokantası görünmemesi için bire bir ölçülerle kapatıldı. O küçümsediğiniz kent lokantalarına yenileceksiniz" dedi.
İBB 14. Kent Lokantası'nı 28 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve CHP Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras'ın katılımlarıyla, Arnavutköy'de açmıştı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada "Bir-iki güne buraya bir sürü bakan gelebilir. Hatta size bir sürpriz söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bile gelebilir. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Vallahi billahi, kim gelirse gelsin, siz ağırlayın, misafir edin, yollayın. 31 Mart'ta oylarınızı yollayın Tekin Aras'a" ifadelerini kullanmıştı.
'Kent Lokantası' afişlerle böyle kapatıldı;
Son Dakika › Politika › Arnavutköy Kent Lokantası'na AK Parti afişi yerleştirildi - Son Dakika
Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen bir programda vatandaşlarla iftar yaparak ramazan ayının güzel ruhunu yaşatanlara teşekkür etti. Bulut, Kırklareli'nin hak ettiği hizmete kavuşması için vatandaşlardan destek istedi ve geleceğe sahip çıkacaklarını belirtti. Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ve vatandaşlar da katıldı.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, yarın gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Bilecik'in tüm hemşehrilerine bir mesaj yayımladı. Yaman, seçimin sadece bir adayın seçilmesi olmadığını vurgulayarak, Bilecik'in geleceğinin şekillenmesi için birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Yaman, 70 gündür sahada halkın sorunlarını dinleyerek projelerini şekillendirdiklerini ve Bilecik'i yarınlara taşımak için hazır olduklarını belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli'de düzenlenen iftar yemeğinde yurttaşlarla bir araya geldi. Seçer, seçimlerde zaferle çıkacaklarına inandığını ve yurttaşlara hizmet etmekten gurur duyacaklarını belirtti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'in Çeştepe Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Çerçioğlu'na, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile CHP Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi, dün 9 ilçede 11 noktada 25 bin Aydınlıyı iftar sofralarında buluşturdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de selamlama turuna başlarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Adalar ve Beşiktaş'ta halk buluşmalarına katılacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul Sultanbeyli ve Tuzla'da esnaf ziyareti yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul'da mitingler düzenleyecek. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Büyük Keçiören Mitingi'ne katılacak.
Türkiye yarın sandık başına gidiyor. 34 siyasi partinin yarışacağı 31 Mart yerel seçiminde merak edilenler ve cevapları.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 68 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-15' operasyonlarında 750 silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerinin ve silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirtti ve operasyonların devam edeceğini vurguladı.
68 ilde gerçekleştirilen Mercek-15 operasyonlarında, 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 750 silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine ve silah temin edenlere karşı kararlı olduklarını belirtti.
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