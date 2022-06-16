Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "En çürük siyasetçi" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "En çürük siyasetçi" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin

16.06.2022 18:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Öyle ki ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan dahi medet umacak hale geldiler. 6'lı masa diye koydukları yapı sirk çadırına benzer bir hale döndü" ifadelerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi. Kılıçdaroğlu, "Yine küfür etmişsin. Paniktesin Erdoğan. Ya küfür ediyorsun ya aday aday diye yalvarıyorsun. Bu kadarcıksın. Seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor" ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya yönelik açıklamalarda bulundu.

"ÜLKENİN EN ÇÜRÜK SİYASETÇİSİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'yi tökezletmek için ellerindeki tüm kozları sahaya sürmeye başladılar. Öyle ki ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan dahi medet umacak hale geldiler. 6'lı masa diye koydukları yapı sirk çadırına benzer bir hale döndü. Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu bir yerden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİ KAYBETTİĞİNİ ETRAFINDAKİLER DE BİLİYOR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerine sosyal medya aracılığıyla yanıt verdi. Açıklamalarında Kılıçdaroğlu, "Yine küfür etmişsin. Paniktesin Erdoğan. Ya küfür ediyorsun ya aday aday diye yalvarıyorsun. Bu kadarcıksın. Seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor. Senin rejimini besleyen suç unsurlarının vay haline. Şerefli bürokratlara ise çıkış koridorları açmıştık, tekrara gerek yok" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan kendisine 'En çürük siyasetçi' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Seçimi kaybettiği etrafındakiler de biliyor
YORUMLAR (1)
  • Caner kayalı: Gün gelecek bu yazdığın mesajları sana hatırlatacaklar insanlar.Hepsi arşivleniyor.Öyle çok karşına çıkacak ki bu gerçeğe uymayan beyanların,topluma çıkamaz olacaksın.Seni bu kadar öz güven patlamasına salan beş aşağı on yukarı belli.Ama unutma ki Afganistan'ı da bu öz güvene boğan aynı güçtü.Sonra uçağın kanatlarına yapıştılar dönüp bakmadılar bile.Bu millet seni bu ülkenin başına layık görmez bunu unutma.Çünkü o koltukta sabıkan çok.Onlarca videolar var herkes ile hatta kendin ile çelişen. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 'En çürük siyasetçi' demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin - Son Dakika


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