Akşener'den Cumhur İttifakı'na yanıt: Biz masanıza oturmak için değil yıkmak için geliyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "6'lı masayı terk et" çağrısına ve Cumhur ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP'den ne farkı var?" tepkisine değinen Akşener dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ERDOĞAN NE ZAMAN BUNALSA BİZE SELAM ÇAKAR"

"Biliyorsunuz Sayın Erdoğan ne zaman Cumhur İttifakı'ndan bunalsa dönüp bize selam çakar, aynı soruları ısrarla sorar, aynı davetleri bir umut ısrarla tekrar eder" diyen Akşener sözlerine şöyle devam etti "Rahmetli Cem Karaca'nın dediği gibi 'Umar ha umar, umar' Bizim için hava hoş. Bizim kararımız belli, irademiz netÇünkü bizim ittifakımız istibdada mahkum olmayacağını haykıran o büyük hürriyet ruhuyladır. Biz kayyum rektöre karşı duran hocalarımızla, Gezi Parkı'nda toplanan gençlerimizle ittifak kurarız. Bizimkisi koltukların müdafaası için her şeyin mübah olduğunu sanma Sayın Erdoğan."

"İYİ PARTİ'NİN KUMAR MASASINDA YERİ YOKTUR"

İYİ Parti'nin dimdik ve asil bir duruş sergilediğini belirten Meral Akşener, "FETÖ ile kurulan ittifaka, PKK ile kurulan masaya, mafya ile yapılan işbirliğine karşı itirazdır. Bizim tabanımız da tavanımız da bu kutlu iradenin ayrılmaz parçasıdır. İYİ Parti'nin kumar masasında yeri yoktur. İYİ Parti milletin geleceğiyle bahse girmez. Sayın Erdoğan ve küçük ortağının masası öyle bir kumar masasıdır ki masa her zaman kazanır. Bu hileli oyun her daim kasanın kazandığı, kazanamadığı yerde oyunun bozulduğu kirli bir oyundur. Onların kumar masası işte budur. Bizden dahil olmamızı istedikleri masa budur. Bu masa 20 yıldır bizim gözümüzde aynı masadır. Heveslenenler için üzgünüm, bizim o masaya oturmaya hiçbir niyetimiz yoktur. Çünkü biz o masayı yıkmaya, Saray görünümlü kumarhanenizi başınıza yıkmaya geliyoruz."

"DERT SENSİN DERMAN İYİ PARTİ'DE"

Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de "Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin gitmediğini, bu devleti yönetemediğini sen de anlıyorsun. Sen hiç merak etme, milletimizle el ele verecek seni bu yükten kurtaracağız. Vasatlığa mahkum ettiğin bu büyük devleti ciddiyetle, liyakatle, adaletle çözeceğiz. Dert sensin derman İYİ Parti'de. Sorun sensin, çözüm İYİ Parti'de" sözleriyle eleştirdi.