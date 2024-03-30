Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de okullar yerel seçime hazırlanıyor
RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de seçim heyecanı yaşanıyor.
Türkiye'de yarın gerçekleştirilecek olan 31 Mart 2024 yerel seçimler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de de okullarda son hazırlıklar yapılıyor. Sınıflarda seçim için son düzenlemeler yapılırken, seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar ve paravanlar sınıflara getirildi. Sıralar çekildi, sandıklar yerleştirildi. Seçmenlerin oylarını kullanacakları sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi.
Rize merkez ve beldelerinde toplamda 109 bin 478 seçmen 373 sandıkta oy kullanacak. Güneysu ilçesinde 50 sandıkta 12 bin 650 seçmen, İyidere ilçesinde 31 sandıkta 7 bin 610 seçmen, Derepazarı ilçesinde 25 sandıkta 6 bin 241 seçmen, Çayeli ilçesinde 146 sandıkta 34 bin 69 seçmen, Ardeşen ilçesinde 127 sandıkta 32 bin 410 seçmen, Pazar ilçesinde 110 sandıkta 16 bin 516 seçmen, Fındıklı ilçesinde 58 sandıkta 13 bin 862 seçmen, Hemşin ilçesinde 13 sandıkta 2 bin 285 seçmen, Çamlıhemşin ilçesinde 42 sandıkta 6 bin 782 seçmen, Kalkandere ilçesinde 49 sandıkta 10 bin 968 seçmen ve İkizdere ilçesinde ise 43 sandıkta 7 bin 580 seçmen oy kullanacak.
Rize il genelinde ise bin 67 sandıkta 260 bin 451 seçmen oy kullanacak.
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MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Türk milliyetçilerinin sandıktaki adresinin belli olduğunu belirterek, 31 Mart akşamı seçim zaferini kutlayacaklarını söyledi. Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın Denizli'yi kazanacağını ve milletin menfaati için birlikte çalışacaklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, birileri gibi gençlerimizle sadece seçimden seçime, sadece sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlere 1 gün kala Sultanbeyli'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener'e esnaf ziyareti sırasında bir kişi Türkiye'deki kadın cinayetleri konusunda çağrıda bulundu.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas, Beyağaç ve Serinhisar ilçelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Zolan, Denizli için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankara'nın çeşitli yerlerine asılan pankartlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Gültekin, bu tür oyunların Ankara seçmeni tarafından cevaplanacağını belirtti.
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri'de toplam 5 bin 560 kolluk kuvveti personeli görev alacak. Bu personeller arasında 1454 jandarma personeli, 3 bin 574 polis memuru il merkezinde ve 532 polis memuru ise ilçelerde görev yapacak.
Beşiktaş Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında devlet memurları yüzde 190 oranında zam aldı. Sözleşme törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt da katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleştirdikleri kadro değişikliği hakkında konuşarak, bu ekibe inandıklarını ve güvendiklerini belirtti. Özel, Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'ye destek istedi ve İzmir'in özgürlüklerin kenti olduğunu vurguladı. Ayrıca, yarın yapılacak seçimlerde genç seçmenleri sandık başına beklediklerini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Mustafa Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ı destekleme kararı aldığını belirtti. Lenger, Nacar'ın Yüreğir'e en iyi şekilde hizmet vereceğine inandığını ifade etti. Cumhur İttifakı'nın adayı Halil Nacar da Lenger ve BBP Yüreğir İlçe Başkanlığına teşekkür etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim kampanyasının son gününde İzmir'de yaptığı konuşmada, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın içkili mekanları ziyaret ederek güven vermeye çalıştığını söyledi. Özel, Dağ'ın AKP'ye yakın vakıfların üyesi ve geçmişte yöneticisi olduğunu hatırlatarak gerçek niyetlerini gizleyemeyeceklerini belirtti.
Bakan Özhaseki: "Bu işin tek şartı var büyükşehirde ve Serik'te elimizi ayağımızı kırmayın" Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Mecliste bir torba yasanın içerisinde bütün tapuları belediyemize, belediyemizden de sizlere aktaracağız" " Bunun dışında başka yolu yok,...
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