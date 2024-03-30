Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de okullar yerel seçime hazırlanıyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de okullar yerel seçime hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın memleketi Rize\'de okullar yerel seçime hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri için okullarda son hazırlıklar yapılıyor. Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar ve paravanlar sınıflara getirildi. Rize il genelinde bin 67 sandıkta 260 bin 451 seçmen oy kullanacak.

30.03.2024 14:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de okullar yerel seçime hazırlanıyor

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de seçim heyecanı yaşanıyor.

Türkiye'de yarın gerçekleştirilecek olan 31 Mart 2024 yerel seçimler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de de okullarda son hazırlıklar yapılıyor. Sınıflarda seçim için son düzenlemeler yapılırken, seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar ve paravanlar sınıflara getirildi. Sıralar çekildi, sandıklar yerleştirildi. Seçmenlerin oylarını kullanacakları sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi.

Rize merkez ve beldelerinde toplamda 109 bin 478 seçmen 373 sandıkta oy kullanacak. Güneysu ilçesinde 50 sandıkta 12 bin 650 seçmen, İyidere ilçesinde 31 sandıkta 7 bin 610 seçmen, Derepazarı ilçesinde 25 sandıkta 6 bin 241 seçmen, Çayeli ilçesinde 146 sandıkta 34 bin 69 seçmen, Ardeşen ilçesinde 127 sandıkta 32 bin 410 seçmen, Pazar ilçesinde 110 sandıkta 16 bin 516 seçmen, Fındıklı ilçesinde 58 sandıkta 13 bin 862 seçmen, Hemşin ilçesinde 13 sandıkta 2 bin 285 seçmen, Çamlıhemşin ilçesinde 42 sandıkta 6 bin 782 seçmen, Kalkandere ilçesinde 49 sandıkta 10 bin 968 seçmen ve İkizdere ilçesinde ise 43 sandıkta 7 bin 580 seçmen oy kullanacak.

Rize il genelinde ise bin 67 sandıkta 260 bin 451 seçmen oy kullanacak.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de okullar yerel seçime hazırlanıyor - Son Dakika

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