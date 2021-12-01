Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı videoya, Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Mersin'e de geliyor musun? - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı yerlerde yaptığı konuşmalarından kesitlerin olduğu bir videosunu paylaştı.

"VESAYETÇİ ZİHNİYETİN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ"

Erdoğan paylaşımına, "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…" notunu düştü.

"CUMARTESİ MERSİN'E DE GELİYOR MUSUN?"

Erdoğan'ın paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hemen yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın paylaştığı tweeti alıntılayarak, "Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, cumartesi Mersin'e de geliyor musun?" ifadelerini kullandı.