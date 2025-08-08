Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Terörsüz Türkiye mektubu Ardahan'da şehit annesine ulaştı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Terörsüz Türkiye mektubu Ardahan'da şehit annesine ulaştı

08.08.2025 11:32
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubu, Ardahan'da şehit annesi Zeytun Kılıç'a teslim etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubu, Ardahan'da şehit annesi Zeytun Kılıç'a teslim etti.

Van'ın Gürpınar ilçesinde2010 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Burhan Kılıç'ın Ardahan merkeze bağlı Nebioğlu köyünde yaşayan ailesini ziyaret eden Ercan, burada anne Zeytun Kılıç ile görüşerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti. Ercan, daha sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu aileye teslim etti. Mektup, Zeytun Kılıç'ın torunu İrem Mavzer tarafından okundu.

Ercan, burada yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaparak "Biz sizler gibi daha fazla annelerin canı yanmasın, daha fazla annelerimizin yürekleri yanmasın, evlere ateş düşmesin istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde de 'Terörsüz Türkiye' sürecimiz hamdolsun başlamış durumda." Dedi

Sürecin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ercan, şöyle devam etti:

"Daha fazla ailelerimizin, annelerimizin inşallah gözleri yaşarmasın, canı yanmasın. Allah kimseye yaşatmasın inşallah. Huzur içerisinde ülkemiz daha nice güzel günler görsün. İnşallah terörsüz Türkiye sürecinde sizlerin hem duaları, hem destekleri çok değerli bizim için. Allah sizden razı olsun. Sağ olun."

Şehit ailesinden dua isteyen Ercan "Sağ olun. Şehidimizin kıymetli ailesisiniz. İnşallah şehidimiz peygamberlerle birlikte komşu. İnşallah Allah bizlere de onların şefaatini nasip etsin. Cennetinde buluştursun. Şehitlerimiz bizim için, bu vatan için can feda ettiler. Biz de şimdi onların sayesinde böyle ziyaretlerde bulunuyoruz. Hamdolsun, ülkemizde refah içinde yaşıyoruz. Çok şükür, hamdolsun. Allah onlardan razı olsun. Sizden razı olsun. Öyle evlatlar yetiştirmişsiniz" ifadelerini kullandı.

Zeytun Kılıç da ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Benim kaderim böyle. Allah'a kurban olayım" dedi.

Ziyarette Ercan, şehit annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti. Anne Zeytun Kılıç Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını öperek teslim aldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

