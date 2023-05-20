Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kılıçdaroğlu lakabı: Vah vah Kemal - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kılıçdaroğlu lakabı: Vah vah Kemal

20.05.2023 20:56

Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçimlerine yönelik değerlendirmeler yaptı. Rakibi Kılıçdaroğlu'na yeni bir lakap takan Erdoğan, "28'inde de bay bay Kemal'e vah vah Kemal diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine 8 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kent meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

"ASLA REHAVETE KAPILMIYORUZ"

2. tur seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan,"Asla rehavete kapılmıyoruz, ikinci turda tek bir vatandaşımızın dahi fire vermesini istemiyoruz" diyerek vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.

"28'İNDE VAH VAH KEMAL DİYECEKSİNİZ"

Rakibi Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Erdoğan, "Biz ülkemizi güçlendirme ve deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırma çalışmaları yürütürken, birileri burada turistlik gezi yapıp çekip gidiyordu. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sandıktaki tercihleri de tabii olarak bu tabloya uygun gerçekleşti. Bu bay bay Kemal Kandil'den talimat almıyor mu? Terör örgütleriyle beraber bu yolda yürümedi mi? Edeler bu teröristlerle beraber olanlara oy verir mi? 28'inde de bay bay Kemal'e vah vah Kemal diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZE DEMEDİK LAF BIRAKMADILAR"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Bunlar kaybettikleri her seçimin ardından milletimize demedik laf bırakmadılar. Kendi küçük dünyalarında kurduğu Türkiye hayali ile milletin gerçekleri arasındaki fark yüzlerine Osmanlı şamarı gibi inince deliye döndüler. Her seçimde yaşadığı hezimeti 14 Mayıs'ta yaşadılar. Bu defa kin ve nefretlerin depremzede kardeşlerimize yönelterek, alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar. Gencinden kadınına, emeklisinden çiftçisine kadar herkes bu kin ve nefret hezeyanından payına düşeni aldı. Mesajlarla videolarla saldırıya geçtiler. Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaktan çadırları toplamaya kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar."

YORUMLAR
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Gözlerin çevrildiği 28 Mayıs seçimlerinde 2. tur öncesi iki tarafın da birer dezavantajı mevcut Gözlerin çevrildiği 28 Mayıs seçimlerinde 2. tur öncesi iki tarafın da birer dezavantajı mevcut

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kılıçdaroğlu lakabı: Vah vah Kemal - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kılıçdaroğlu lakabı: Vah vah Kemal - Son Dakika
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