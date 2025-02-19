Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil TOGG ile ilgili sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil TOGG ile ilgili sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

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Asya turu kapsamında ziyaret ettiği ülkelerin liderlerine yerli otomobil TOGG hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Liderlere lokum yerine TOGG hediye etmemizin ülkemizdeki muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor" şeklindeki sözleri parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.

19.02.2025 12:38  Güncelleme: 12:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan ziyaretlerinde bu ülkelerin liderlerine yerli otomobil TOGG hediye etti. Bu hamlesinin muhalefet tarafından eleştirilmesine parti grubunda yaptığı konuşma ile yanıt veren Erdoğan'ın sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil TOGG ile ilgili sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

"LOKUM YERİNE TOGG HEDİYE ETMEMİZİN..."

"Ziyaretlerimizde muhataplarımıza TOGG hediye ettik" diyen Erdoğan, "Lokum yerine TOGG hediye etmemizin muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor. Ufku dar olanlar bizi anlayamaz. Ufku şahsi çıkarlarının ötesine geçemeyenler bizi anlayamaz. 10 bin km ötede Türkiye'ye gösterilen muhabbeti anlayamaz. Şarap tatmak ve parti düzenlemek için Avrupa'ya gidenlerin bizim vizyonumuzu anlamalarını beklemiyoruz. Rejimin düştüğü gün Esad'la görüşülmeli diyenlerden sağlıklı dış politika yorumu çıkmaz. Bizim için önemli olan halkımızın düşüncesidir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yerli otomobil TOGG ile ilgili sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil TOGG ile ilgili sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (62)

  • Ferudun Ozmen:
    Millet aç... sen ülkelerin borçlarını sil arabalar hediye et kendin ve ailen saltanat içinde yaşa. Ne güzel dünya değil mi. Ama Rabbım bu yaşadığınız saltanatın hesabını misliyle soracak sizlere emin olun faydasızlar. 1151 271 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    babanın kesesndenmi veriyorsun benim paramla kabadayılık yapma kendi maaşından ver kimse itiraz etmez 622 195 Yanıtla
  • ömer şükür:
    Milleti soyup soğana çevirdiniz, millet kçına don alamaz oldu sen araba dağıt. Babanın parasıyla yaptınya dağıt bol bol. 740 67 Yanıtla
  • caps lock:
    Bizi de rahatsız ediyor. Benim aracım yok alamıyorumda. 547 233 Yanıtla
  • Fenerlim Fenerlimm:
    Chppkkalilar otmeye baspalr simdi 232 468 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Gariban vatandaşlara da hediye edin cumhurbaşkanım. 386 178 Yanıtla
  • Apple User:
    şahin sus işinize bakin siz heykel yapin 140 81 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    bu sadece avuntu… milletin derdi bu değil ki 49 163 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Bir güzel gitmeden, bir güzel gelmez. 30 128 Yanıtla
  • İbrahim Borinli:
    gulugulugulugulugulu 26 131 Yanıtla
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