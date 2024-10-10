Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Belgrad sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

Arnavutluk'taki temaslarının ardından bu akşam Sırbistan'ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi başkent Belgrad'da kullanacağı güzergaha Türkiye ve Sırbistan bayrakları asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşılanacağı Sırbistan Sarayı ve çevresi de iki ülkenin bayraklarıyla donatıldı.

Sırbistan basınında yer alan haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 5 yıl içerisinde üçüncü defa Sırbistan'ı ziyaret edeceğine ve yarın düzenlenecek Türkiye-Sırbistan İş Forumu öncesinde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin boyutuna dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ı daha önce 2022 yılı eylül ayında ve Türkiye ile Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 140. yılı vesilesiyle 2019 yılında ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam yerel saatle 19.00'da Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'na varması bekleniyor. - BELGRAD