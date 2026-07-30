Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kaynak: İHA
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