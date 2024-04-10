Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefon görüşmesi yaptı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan Ramazan Bayramı Mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ramazan Bayramı dolayısıyla basın mesajı yayımladı. Başkan Tatık, bayramın manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği bir zaman olduğunu belirterek, huzur ve neşe dolu bir bayram geçirilmesini temenni etti.