Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı\'na terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın yapılması planlanan Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.