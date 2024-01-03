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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki terör saldırısında başsağlığı diledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki terör saldırısında başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da gerçekleşen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerini iletti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dileyen Erdoğan, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran\'daki terör saldırısında başsağlığı diledi
03.01.2024 - 17:55,
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki bombalı terör saldırısına ilişkin, "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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