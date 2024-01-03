18:32 •
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı•
17:53 • •
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki bombalı terör saldırısına ilişkin, "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki terör saldırısında başsağlığı diledi - Son Dakika