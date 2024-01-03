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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan furyayla karşı karşıyayız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan furyayla karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan furyayla karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri maalesef bu pespaye tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır" -"Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki savaşlar, depremler, terörle mücadelede...

03.01.2024 - 03:41,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan furyayla karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri maalesef bu pespaye tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır"

- "Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki savaşlar, depremler, terörle mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimizin acısıyla yeni yıla buruk girdik"

- "Türkiye olarak stratejik olduğu kadar meşakkatli coğrafyada yaşıyoruz. Küresel güç mücadelesinin odağında ülkemizin merkezinde yer aldığı bölge vardır"

-"Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere yer altı kaynaklarının ekseriyeti bu coğrafyada yer alıyor"

-"Küresel ticaret arttıkça boğazların ehemmiyeti de artmakta ve Türkiye'nin durumunu da öne çıkarmaktadır"

-"Ülkemizi kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki kanlı çatışmaların tarafı haline getirmek isteyen savaş baronlarına müsaade etmedik"

-"Avrupa ve ABD ile karşılıklı saygıya dayalı işbirlikleri geliştirmeye çalıştık. Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle olumlu mücadele kazanımlarla ilerledi"

-"Bize bir adım gelene biz koşarak gittik. Türkiye merkezli küresel perspektifli anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik"

-"Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek"

-"Turizmi baltalamaya yönelik bir kampanya yürütülmüştü. Benzer bir kampanyanın muhalefetin spor üzerinden yürütmeye çalıştığını görüyoruz"

-"Sırf kökeninden dolayı insanlar hakarete maruz bırakılıyor"

-"Art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgesindeki ortaklarından koparma girişimlerinin farkındayız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan furyayla karşı karşıyayız
Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan furyayla karşı karşıyayız - Son Dakika


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