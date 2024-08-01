Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye\'nin vefatı dolayısıyla bir günlük milli yas ilan etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle, yarın 1 günlük milli yas ilan edilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin vefatı dolayısıyla bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Filistin davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. İsmail Haniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum." - ANKARA