Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

30.06.2022 11:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan ve Scholz'un NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi. Scholz: Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda 70-80 milyar avro harcayacağız Scholz: Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda 70-80 milyar avro harcayacağız
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Olaf Scholz, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi - Son Dakika
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