Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid 'de ikili temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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