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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail\'in casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir
10.01.2024 - 17:54,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır." dedi.

Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen, MİT'in 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, çağın "nifak ve nefret yuvası" haline dönüşen sosyal medya mecraları karşısında çok müteyakkız olunması gerektiğini söyledi.

Bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde, bu mecraların ülkeye yönelik psikolojik harekatların merkezi olarak kullanılmasına seyirci kalamayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Biz geçmişte bu tarz provokasyonların bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Benzer acıları milletimize tekrar yaşatamayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerini rahatsız ettiğinin, birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. Son dönemde ülkemize yönelik espiyonaj faaliyetlerinin yoğunlaşması bu rahatsızlığın tezahürlerinden sadece biridir. Bunlar karşısında elbette biz de boş durmuyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımız göğsümüzü kabartan operasyonlarıyla kazın ayağının öyle olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır. 'Nasıl oldu da bunları toparladınız, bunları aldınız, yakaladınız', vesaire gibi... ya dur bakalım, bu, bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız, hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz."

MİT'in, bölgedeki gerilimlerin düşürülmesinde geniş bir yelpazede sütre gerisinde yürüttüğü istihbarat diplomasisini de takdirle karşıladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatın dış istihbarat alanında diğer ülkelerin terörle mücadelesine katkı sağlamaktan rehine kurtarmaya, ara buluculuktan esir takasına kadar pek çok başarılı çalışmaya imza attığını ifade etti.

Erdoğan, devlet görevlilerine ve kritik kurumlara yönelik siber saldırıların engellenmesi noktasında MİT'in başarılarını gururla takip ettiklerini söyledi.

"Devletimizin artık harekete geçmesi gerektiği inancındayım"

Erdoğan, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte kamu görevlileri arasında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanımının da arttığına dikkati çekerek, "Söz konusu uygulamalardan resmi kurumlarımıza ait birçok bilgi, belge, not ve doküman da maalesef paylaşılıyor. Bu durumun bilgi güvenliği açısından ciddi bir zafiyet oluşturduğu açıktır. Avrupa ülkelerinin son dönemde bu uygulamaların kullanımı noktasında belli seviye ve görevlerdeki kamu personeline yönelik çeşitli kısıtlamaları hayata geçirdiğini görmekteyiz. Bu konuda devletimizin de artık harekete geçmesi gerektiği inancındayım." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı aplikasyonlar yerine Türk şirketler tarafından geliştirilen Türkiye menşeli uygulamaların kullanımının teşvikinin bu süreçte bir alternatif olarak değerlendirilebileceğini belirterek, şunları söyledi:

"MİT Başkanlığımızın, devletimizin bilgi güvenliğini tahkim hususunda diğer kurumlarımıza rehberlik etmesinde fayda görüyorum. Biz de bu çalışmaların çok yakın takipçisi olacağız. 97 yıllık tarihi ile asırlık bir çınara dönüşen Milli İstihbarat Teşkilatımızın inşallah bizleri her alanda gururlandırmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu süreçte biz de sizin yanınızda olmayı, sizlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun."

Teşkilatın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticileri şükranla yad eden Erdoğan, "Uzun yıllar birlikte mesai yaptığım İbrahim Kalın Bey'e ve ekibine, ayrıca teşkilatımızın bütün mensuplarına, Hakan Fidan Bey'e tekrar tekrar Rabb'imden yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bu vesileyle vatan, Kur'an ve bayrak uğrunda can veren aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Teşkilatın 97. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek sözlerini tamamladı.

(Bitti)

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir - Son Dakika


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