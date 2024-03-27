Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları yüreğimizi kanatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Terör devleti İsrail'in saldırıları yüreğimizi kanatıyor. İsrail, Filistin halkının direnişini kıramadı." - BATMAN
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da düzenlenen seçim mitingi için vatandaşlar tarafından karanfillerle karşılandı. Yol boyunca çocuklara Togg oyuncak maketleri dağıtan Erdoğan, mitingde de vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de acil ateşkes kararı aldığını hatırlatarak, İsrail'in bu karara uyması için baskının artırılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti. Erdoğan ayrıca, Gazzeli kardeşlerin huzura kavuşması için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti.
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, yerel yönetimlerde sosyal hizmetler ve sosyal desteklerin önemli bir alanı kapsadığına dikkat çekerek, emeklilere destek olmak adına 10 bin lira gibi bir sosyal destek projeleri olduğunu belirtti. Soydan ayrıca, ulaşım master planı revizyonu, ucuz ve kaliteli içme suyu sağlanması, tarımın desteklenmesi gibi projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde Batman'ın kalkınması için yapılan yatırımları anlattı. Şimşek, tekstil ve konfeksiyon sektöründe çalışanların sayısının arttığını belirtti ve Batman'ın geleceği için AK Parti'ye destek çağrısı yaptı.
İstanbul Fatih'te bir kadının darbedilirken manevi değerlere de küfredilmesi olayının görüntülerinin sosyal medyada yayımlandığı belirtildi. Şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan işlem yapıldığı ve 11 suç kaydının olduğu anlaşıldı. Olayın yaşandığı iş yerinin faaliyetine son verildi ve tahliye süreci başlatıldı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Arnavutköy'de seçim çalışmalarına devam etti. Beştaş, partililerle buluşarak vaatlerin halkın sorunlarıyla örtüşmediğini belirtti ve yerel seçimlerin başarı düzeyini yükseltmek için bir fırsat olduğunu vurguladı. Arnavutköy'de seçimin kazanılması için hiçbir sebep olmadığını söyleyen Beştaş, yönetimde kadınların bulunmasının parti felsefesi olduğunu ifade etti.
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