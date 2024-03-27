Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları yüreğimizi kanatıyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları yüreğimizi kanatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayarak, 'Terör devleti İsrail'in saldırıları yüreğimizi kanatıyor. İsrail, Filistin halkının direnişini kıramadı' dedi. Erdoğan, Batman'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

27.03.2024 16:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Terör devleti İsrail'in saldırıları yüreğimizi kanatıyor. İsrail, Filistin halkının direnişini kıramadı." - BATMAN

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları yüreğimizi kanatıyor - Son Dakika

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