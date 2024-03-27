Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları yüreğimizi kanatıyor

Serdar Soydan: Mersin Büyükşehir Belediyesi Emeklilere 10 Bin Lira Sosyal Destek Sağlayacak

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, yerel yönetimlerde sosyal hizmetler ve sosyal desteklerin önemli bir alanı kapsadığına dikkat çekerek, emeklilere destek olmak adına 10 bin lira gibi bir sosyal destek projeleri olduğunu belirtti. Soydan ayrıca, ulaşım master planı revizyonu, ucuz ve kaliteli içme suyu sağlanması, tarımın desteklenmesi gibi projeleri hayata geçireceklerini söyledi.