Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 bin çocuğu öldürdüler. Bunlar Hitler'i çoktan geçtiler"
- "İsrail batıdan aldığı destek ile büyük şımarıkla insanlık tarihine utançla yazılmış bir katliam yürütüyor"
-"Seçim sürecinde de sonrasında da bir takım merkezlerden bazı insafsız ithamlarda bulunuldu"
-"Bu alçak iftiraların bazı çevrelerde karşılık bulduğunu gördük. Bizi, hükümetimizi töhmet altında bıraktılar"
-"Bazı partiler bizim nasıl tavır takındığımızı bildikleri halde bizi eleştiri yağmuruna tuttular"
-"Hiç kimse ne şahsımın ne bu kadronun Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir"
-"Biz Filistin davasını sadece savunmadık, ağır bedeller de ödemiş bir kadroyuz. Filistin davasının lideri misafirim olacak"
-"Biz omzumuzda yumurta küfesi taşıyoruz. Bazı yaptıklarımız görünmüyor olabilir ama çıkıp bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar rezil olacaklar"
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda yaptığı konuşmada, piyasaların ve yatırımcıların genel olarak enflasyonun düşeceği ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) sonuç vereceğine inanmaya başladığını ifade etti. Şimşek, OVP'nin güçlü ve güvenilir bir çerçeveye sahip olduğunu belirtirken, enflasyonun düşürülmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin politika önceliklerini anlatan Şimşek, OVP'nin fiyat istikrarını sağlamayı, rekabetçiliği artırmayı ve yapısal reformları gerçekleştirmeyi amaçladığını söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yılında ölü sayısında ilk yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış kaydedildi.
Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yılında ölü sayısında ilk yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış kaydedildi.
Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar'da çiçeği burnunda Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binasının pek çok yerinde gizli kamera ve böcek bulunduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Yeşiller ve Demokratlar (SOC) Grubu Başkanı Frank Schwabe'nin davetiyle Fransa'nın Strazburg kentine gitti. Özel, grup toplantısına katıldı, üyelerle görüştü ve eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'nın Scranton kentine yaptığı ziyarette İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekâtında görev yapan amcasının savaş anıtını ziyaret etti. Biden, amcasının uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini ima etti. Askeri kayıtlar ise uçağın Pasifik üzerinde kaybolduğunu gösteriyor.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli olarak kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede yapılan denetimlere, farklı şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Deniz polisi de Balat'tan botla denize açılarak uygulamaya destek verdi. Uygulama noktalarında araçlar detaylı arandı ve sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri yapıldı. Narkotik köpeği ve polis helikopteri de uygulamaya katıldı.
Alanya'da CHP'den seçilen belediye başkanı Osman Tarık Özçelik, belediye binasına borç listesi ve aylık gelir gider dengesi afişi astı. MHP ise cevap olarak aylık gelir gider dengesi afişini teşkilat binasına astı.
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortaya koyan 'Kanıt' belgeselinin gala gösteriminde yaptığı konuşmada, Gazze'de 2,3 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 140 meslektaşın hayatını kaybettiğini söyledi.
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