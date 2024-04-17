Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 bin çocuğu öldürdüler. Bunlar Hitler'i çoktan geçtiler"

- "İsrail batıdan aldığı destek ile büyük şımarıkla insanlık tarihine utançla yazılmış bir katliam yürütüyor"

-"Seçim sürecinde de sonrasında da bir takım merkezlerden bazı insafsız ithamlarda bulunuldu"

-"Bu alçak iftiraların bazı çevrelerde karşılık bulduğunu gördük. Bizi, hükümetimizi töhmet altında bıraktılar"

-"Bazı partiler bizim nasıl tavır takındığımızı bildikleri halde bizi eleştiri yağmuruna tuttular"

-"Hiç kimse ne şahsımın ne bu kadronun Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir"

-"Biz Filistin davasını sadece savunmadık, ağır bedeller de ödemiş bir kadroyuz. Filistin davasının lideri misafirim olacak"

-"Biz omzumuzda yumurta küfesi taşıyoruz. Bazı yaptıklarımız görünmüyor olabilir ama çıkıp bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar rezil olacaklar"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.