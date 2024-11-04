Politika

Doğaz gaz faciası resmen göz göre göre gelmiş

Dev maç öncesi çok ilginç bir benzetme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'le ticari işlemleri tamamen durdurduk. 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunduk. Soykırım suçlularının uluslararası hukuka hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz"

"Son asrın en vahşi soykırımını Gazze'de gördük. 50 bin Filistinli şehit düştü, 2 milyon insan aç bırakıldı. Müslümanlar için ağır imtihanlarla dolu bir yıl geçirdik. Filistin'de 2 milyon insanı ilaçsız, gıdasız bırakıp ölümlerini seyrettiler"

"Rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler. Siyonist lobinin ülkemizi hedef alan tehditlerine boyun eğmiyoruz. İsrail karşısında en kararlı duruşu sergileyen ülkelerden biriyiz. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına müdahillik başvurusu yaptık"

-"13 ay boyunca Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında çokça acı gördük. Bir insan bunu nasıl yapabilir, nasıl bu kadar alçalabilir ve alçaklaşabilir diye sorguladığımız sayısız habere rastladık. 1-2 yaşındaki bebeklerin keskin nişancılar tarafından hedef tahtası olarak kullanılması gibi barbarlıklarla yüreklerimiz dağlandı"

-"13 ay boyunca yaşamadıkları acı, zorluk, çile, zulüm neredeyse kalmadı. Ama buna rağmen Filistinli kardeşlerimiz onurlarından taviz vermedi. Özyurtlarında özgürce yaşama iradelerinden geri adım atmadı"

-"Her türlü imkansızlığa ve yokluğa rağmen hayatları pahasına topraklarına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi selamlıyorum"

- "Türkiye olarak ilk günden beri İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında en kararlı duruşu sergileyen ülkelerden biriyiz"

-"Siyonist lobinin şahsım ve ülkemizi hedef alan tehditlerine boyun eğmiyoruz. Kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdık. En fazla yardım ulaştıran ülke konumundayız"

-"Siyonist saldırılara verilebilecek en güzel cevaplardan biri daha fazla devletin Filistin'i tanıması olacaktır. Tüm ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımı tekrarlıyorum"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'na katıldı.