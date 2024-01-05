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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da görevli emniyet mensubu sayısı 56 bin 607'ye yükseldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da görevli emniyet mensubu sayısı 56 bin 607'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da görevli emniyet mensubumuz 56 bin 607'ye yükselmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul\'da görevli emniyet mensubu sayısı 56 bin 607\'ye yükseldi
05.01.2024 - 18:44,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da görevli emniyet mensubumuz 56 bin 607'ye yükselmiştir. İstanbul'un güvenliği bizim için hayati öneme sahip"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Bugün şehadetinin 7. yıldönümünü idrak ettiğimiz Şehit Polis memuru Fethi Sekin'le birlikte görevi başında şehit edilen tüm kahraman güvenlik güçlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum."

-"Bin yıldır taşıdığımız bu şerefin üzerimize yüklediği sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için çok büyük fedakarlıklarda bulunduk"

-"Çok büyük zaferleri de, çok büyük acıları da bu topraklarda yaşadık"

-"Milletimizi çeşitli bahanelerle bölmek, hem birbirine hem devletine karşı kışkırtmak için sayısız denemeye şahit olduk. Gezi olaylarındaki sokak terörü bunun örneklerinden biriydi"

-" Türkiye'nin gördüğü en büyük ihanet çetelerinden biri olan FETÖ'nün 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar giriştiği darbe girişimleri bunun örneklerinden biriydi"

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizin ufkunu nasıl genişletip derinleştirdiysek, değerlerimize savaş açanların heveslerini Allah'ın izniyle kursaklarında bırakmakta kararlıyız."

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güvenlik, Terör, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da görevli emniyet mensubu sayısı 56 bin 607'ye yükseldi - Son Dakika
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