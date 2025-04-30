Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul depreminde ulaşım altyapımızı güçlendirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul depreminde değeri daha iyi anlaşılan yeni yollar, otoyollar ve köprülerle ulaşım altyapımızı her sene güçlendirdik. Muhalefetin dudak büktüğü millet bahçelerimizin deprem anında ne kadar hayati rol oynadığı geçen hafta bir kez daha anlaşılmıştır.

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İstanbul'da 50 bin sosyal konutun inşasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarımızı artırıyoruz. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi ise 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz.