Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul şu anda hizmete aç, bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bi 5 yıl daha bekleyemeyiz"
"Hiç bir ekonomik temeli olmayan saiklerle milletimizin aşına kan doğramaya çalışan fırsatçılara göz açtırmamaya kararlıyız"
"Biz sadece günü kurtarmanın değil, Türkiye ve Türk ekonomisi için en doğrusunu en hayırlısını yapmanın çabasındayız"
"Şu andaki Haliç eğer kokmuyorsa işte bizim sayemizdedir"
İSTANBUL - İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiç bir ekonomik temeli olmayan saiklerle milletimizin aşına kan doğramaya çalışan fırsatçılara göz açtırmamaya kararlıyız. Biz sadece günü kurtarmanın değil, Türkiye ve Türk ekonomisi için en doğrusunu en hayırlısını yapmanın çabasındayız. İstanbul şu anda hizmete aç bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bi 5 yıl daha bekleyemeyiz. Şu andaki Haliç eğer kokmuyorsa işte bizim sayemizdedir" ifadelerini kullandı.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da pazar esnafını ziyaret etti. Bir yurttaşın dertlerini dinleyen Akşener'e, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamadığını söyleyen bir baba da seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsalar da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonominin büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Ankara'daki teşkilatlarında yaşananlara ilişkin, 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz.' dedi. Akşener, Afyonkarahisar'da düzenlenen bir dizi programda vatandaşlarla buluştu ve İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Alper Yağcı'ya destek istedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'daki Emek ve Aksaray Mahallesi'nde yapılmak istenen kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan örgütleri eleştirerek, projenin mani olunmasının vicdanları rahatsız etmesi gerektiğini belirtti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Rusya'daki terör saldırısının ardından Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya destek vermesinin savaşın daha da kızışmasına sebep olacağını belirtti. Özdemir, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarının ülkenin diplomasi sahasında güçlenmesini sağladığını ve süper güç konumuna erişme vaktinin geldiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına da değinen Özdemir, Türkiye'nin zalimin karşısında mazlumun sesi olmaya devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u muradına kavuşturarak Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerinde tekrar zirveye taşıyacağını söyledi. Erdoğan ayrıca Gazze'deki vahşete karşı Türkiye'nin tavrını sürdüreceğini, ekonomideki büyümenin devam ettiğini ve İstanbul'un geleceği için çalıştıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Üsküdar'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele programını hayata geçirdiklerini ve haziran-temmuz döneminden itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş beklediklerini söyledi. Yılmaz ayrıca, Üsküdar'da gerçekleştirilen büyük projeleri ve yapılan çalışmaları anlattı ve İstanbul'da yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.
AK Parti Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Bir sofrada birleşen Hatay, yarınlar için el ele' adlı iftar programında, Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Öntürk, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada, ramazan ayının tüm insanlığa bolluk, bereket, huzur ve barış getirmesini dilediğini belirtti. Ayrıca, Hatay'ın potansiyelini harekete geçirecek projelerin, yol haritalarının ve eylem planlarının hazır olduğunu vurguladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de yaptığı konuşmada, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istediklerini ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, darbeye aracılık yapmanın milletin hakkına girmek olduğunu vurguladı. Turan, Gelibolu'nun belediyecilik faaliyetlerinde örnek gösterilecek bir şey bulunmadığını da ifade etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'unda aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza, İskenderun ilçesi Yavuz Sultan Selim kavşağında meydana geldi. Milletvekili Güzelmansur ve diğer yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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