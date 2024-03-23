Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul şu anda hizmete aç, bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bi 5 yıl daha bekleyemeyiz"

"Hiç bir ekonomik temeli olmayan saiklerle milletimizin aşına kan doğramaya çalışan fırsatçılara göz açtırmamaya kararlıyız"

"Biz sadece günü kurtarmanın değil, Türkiye ve Türk ekonomisi için en doğrusunu en hayırlısını yapmanın çabasındayız"

"Şu andaki Haliç eğer kokmuyorsa işte bizim sayemizdedir"

İSTANBUL - İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiç bir ekonomik temeli olmayan saiklerle milletimizin aşına kan doğramaya çalışan fırsatçılara göz açtırmamaya kararlıyız. Biz sadece günü kurtarmanın değil, Türkiye ve Türk ekonomisi için en doğrusunu en hayırlısını yapmanın çabasındayız. İstanbul şu anda hizmete aç bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bi 5 yıl daha bekleyemeyiz. Şu andaki Haliç eğer kokmuyorsa işte bizim sayemizdedir" ifadelerini kullandı.