Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Deprem kapımızı çalmadan tüm ilçeleriyle İstanbul\'umuzu depreme daha hazır hale getireceğiz.\'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramankazan'da Sevgi Yürüyüşüne Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen Sevgi Yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve diğer ilçe başkanları da katıldı. Bakan Tekin, konuşmasında öğretmeni küçümsemenin toplumu eğiten öğretmenleri ve Atatürk'ü küçümsemek olduğunu belirtti. Ayrıca, Kahramankazan'a yeni eğitim yatırımları yapacaklarını da söyledi.