Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u kurtarmaya talibiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u kurtarmaya talibiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul\'u kurtarmaya talibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'u son 5 yılda kaderine terk edildiği bu çöküşten kurtarmaya talibiz" dedi.

30.03.2024 16:22  Güncelleme: 16:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İstanbul'u son 5 yılda kaderine terk edildiği bu çöküşten kurtarmaya talibiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u kurtarmaya talibiz - Son Dakika

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